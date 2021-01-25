Смертельное ДТП под Полярными Зорями: Volkswagen влетел в грузовик, погибли четыре человека

Страшная авария произошла вечером 24 января. Фото: vk.com/spasinfo51

24 января стал роковым и последним днем для четырех человек, которые ехали на машине в Мурманск. Неминуемая гибель поджидала их прямо за поворотом.

- В 19.30 в районе 1201 километра федеральной автодороги Р-21 "Кола" (Полярнозоринский район) водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Кандалакши в сторону Мурманска, на опасном участке дороги, при повороте, в неблагоприятных метеоусловиях (метель) неправильно выбрал скорость движения, допустил занос, потерял контроль над управлением авто, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двигающимся ему навстречу грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте аварии от полученных травм скончались все находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo - водитель и три пассажира. По данному факту сейчас проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Апатитов, устроившая смертельное ДТП, не стала обжаловать приговор. Из-за Светланы Скачинской погиб 20-летний парень, а 18-летняя девушка прикована к кровати (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru