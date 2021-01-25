Назначен новый глава комитета по туризму Мурманской области

Председателем комитета по туризму в Мурманской области стал Александр Елисеев. Фото: hbd.su

Оперативное совещание в правительстве 25 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с сообщения о новом назначении. Председателем регионального комитета по туризму стал Александр Елисеев.

Он представлял Россию во Всемирной туристической организации, был экспертом Российского союза туриндустрии.

- Он почти всю свою жизнь посвятил развитию внутреннего и выездного туризма. Перед Александром Елисеевым стоит амбициозная задача превратить Мурманскую область в мекку арктического туризма. Надо сделать акцент на инфраструктуру, логистику. Территория у нас шикарная, люди добрые, мы должны перевести на новый качественный уровень туризма. И чтобы жители Мурманской области могли комфортно отдыхать у себя дома, - отметил Андрей Владимирович.

Максим Бугаев, который до этого руководил комитетом с приставкой и.о., остается работать в ведомстве в качестве заместителя председателя.

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