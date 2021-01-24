Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 января 2021 года составило 783 человека

Коронавирус унес жизни 4 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 24 января 2021 года составило 783 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Заполярья, за последние сутки от COVID-19 умерли еще четыре человека. Это наименьший показатель за последнюю неделю, ведь с 14 января летальных исходов было в два раза больше - 7-8 жертв за сутки.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года коронавирусом заразились 41848 человек, 210 северян и гостей региона получили положительный результат теста за последние 24 часа. Что не может не радовать, количество новых инфицированных идет на спад. 210 зараженных за сутки - это лучший показатель за последние два месяца.

Наибольший прирост заболевших наблюдается в Мурманске (+91, всего 20735), Печенгском районе (+35, всего 2245) и Кандалакшском районе (+27, всего 2783).

Выздоровели 37912 человек, а 3153 пациента еще находятся на лечении.

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