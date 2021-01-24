В Никеле в мусорном баке нашли изувеченную таксу

Собаку привезли на лечение в Мурманск. Фото: vk.com/club158365549

Жестокость людей по отношению к братьям нашим меньшим иногда поражает до глубины души. Так, в Никеле местные жители сделали страшную находку - среди мусора они обнаружили покалеченную таксу. Глаза у собаки опухли, морда была в крови. Теперь поисками виновника занимаются правоохранительные органы.

- Инцидент, переходящий все границы! 23 января в приют поступила такса в ужасном состоянии. Ее нашли в мусорном баке по улице Октябрьская, дом 5. Четвероногий был обнаружен жительницей нашего поселка. Женщина вызвала нас, волонтеров приюта, и полицию, - рассказали в никельском приюте для животных "Лапки и усики". - Все участники данного события известны. Очень надеемся ,что наша полиция разберется и примет меры согласно законодательству.

Уже ночью 24 января маленький хвостатый был благополучно доставлен в клинику Мурманска и осмотрен специалистами, ему оказана необходимая экстренная помощь. Затем его ждет рентген, который определит дальнейшее лечение. К слову, приют напоминает, что не собирает средств на лечение пострадавшего бедолаги.

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