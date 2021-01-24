В Мурманской области завершены поиски дезориентированной 62-летней северянки

62-летняя Ирина Землякова ушла из дома 22 января. Фото: "МурманСпас"

Поисково-спасательный отряд "МурманСпас" сообщил, что завершены поиски 62-летней Ирины Земляковой. Ее дочь привезла из Оленегорска для медицинского обследования.

22 января она ушла из дома №23 на улице Хлобыстова в неизвестном направлении. Родственники женщины сообщили, что она дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. Днем 23 числа стало известно, что Ирину нашли, однако почти сразу за этим сообщением поступила информация, что поиски продолжаются.

- Просим обратить внимание - женщину нашли, но она ушла из больницы. Поиск продолжаем. Ушла из областной больницы на улице Павлова, - рассказали в "МурманСпас".

К счастью, уже через несколько часов северянку опять привезла скорая помощь в больницу.

Напомним: также завершены поиски 35-летнего Алексея Разина. 21 января военнослужащий уехал из Североморска и пропал.

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