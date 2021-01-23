Из главной новогодней елки Кировска сделают сувениры

Из елочки в прошлом году сделали тарелки. Фото: администрация Кировска

Кировск - один из немногих городов в Мурманской области, где устанавливают не искусственную елку, а живую.

И после того, как праздники заканчиваются, встает вопрос, что делать с деревом. Ведь живые деревья, тем более такие большие, нельзя просто выкинуть. Северяне могут сдать их на переработку, а в Кировске уже второй год подряд этот вопрос решают оригинально: елку отдают местному мастеру, который делает из лесной красавицы поделки, в том числе и сувениры.

В прошлом году Алексей Шитов сделал из елочку тарелки. В этом, скорее всего, тоже подойдет по этому пути.

- Работать с цельным стволом сложнее, чем с обработанным деревом. Но зато у сувениров, которые сделаны из новогодней ели, особая энергетика. Было много задумок, но лучше всего удались тарелки, – уверен Алексей Шитов.

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