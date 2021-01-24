Предпринимателей Североморска оштрафовали на сумму свыше 1,7 миллиона рублей за нарушение масочного режима

Всего с начала пандемии в ЗАТО провели более 2500 проверок. Фото: Андрей АБРАМОВ

На сумму свыше 1,7 миллиона рублей оштрафовали объекты торговли, общественного питания и оказания услуг Североморска за нарушение масочного режима, который действует с 12 мая 2020 года. Всего с начала пандемии в ЗАТО провели более 2500 проверок.

Сейчас их проведение продолжается.

– Ежедневно администрация муниципалитета совместно с полицией проводит контрольные мероприятия по соблюдению противоэпидемических требований, – сообщили на сайте мэрии ЗАТО Североморск. – Проверяющие обращают внимание не только на посетителей магазинов, но и на продавцов, а также на наличие и доступность дезинфицирующих средств.

Отметим, что в регионе постепенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка, постепенно снимается часть ограничений. Однако действие масочного режима остается в силе. Соблюдать его необходимо как жителям города, так и юридическим лицам.

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