Дезориентированную жительницу Мурманска нашли в больнице, а потом снова потеряли

62-летняя Ирина Землякова ушла из дома 22 января. Фото: "МурманСпас"

22 января в Мурманске пропала 62-летняя Ирина Землякова: она ушла из дома №23 на улице Хлобыстова в неизвестном направлении. Родственники женщины сообщили, что она дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Днем 23 числа стало известно, что Ирину нашли, однако почти сразу за этим сообщением поступила информация, что поиски продолжаются.

- Просим обратить внимание - женщину нашли, но она ушла из больницы. Поиск продолжаем. Ушла из областной больницы на улице Павлова, - рассказали в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

На момент исчезновения Ирина Землякова была одета в темно-синюю парку, синие джинсы, зимние замшевые ботинки, серо-розовую вязаную шапку с помпоном.

Если вы можете помочь с поисками женщины, то позвоните в полицию 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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