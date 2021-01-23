В Спутнике майор заставил матроса делать планку до изнеможения

Майру не понравилось, как ведет себя матрос, поэтому он позволил себе лишнего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майора одной из войсковых частей Мурманской области осудили за избиение подчиненного и физическое упражнение до изнеможения.

Инцидент произошел вечером 20 октября прошлого года в войсковой части, которая базируется в поселке Спутник.

– В служебном помещении казармы майор, недовольный ненадлежащим исполнением своих обязанностей одним из подчиненных матросов, ударил последнему два удара кулаками в грудь, голове и лицу. После дал указание матросу делать «планку» до изнеможения, – сообщили в военном следственном управлении СКР по Северному флоту.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело и обвинили в превышении должностных полномочий. Суд рассмотрел уголовное дело. Мужчина был признан виновным в совершении преступления. Ему предстоит заплатить штраф в 15 тысяч рублей за избиение своего подчиненного.

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