В Мурманске пропала дезориентированная женщина

62-летняя Ирина Землякова ушла из дома 22 января. Фото: "МурманСпас"

Одни поиски пропавших в Мурманске завершаются, другие начинаются. Так, нашли 35-летнего военнослужащего Алексея Разина, который 21 января уехал из Североморска в Мурманск и перестал выходить на связь с родными.

А 22 января ушла из дома №23 на улице Хлобыстова 62-летняя Ирина Землякова. Где она находится сейчас, близкие и родные не знают. Северянка дезориентирована и нуждается в медицинской помощи, поэтому так важно найти ее как можно скорее.

На момент исчезновения Ирина Землякова была одета в темно-синюю парку, синие джинсы, зимние замшевые ботинки, серо-розовую вязаную шапку с помпоном.

Если вы можете помочь с поисками женщины, то позвоните в полицию 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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