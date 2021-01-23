Завершены поиски пропавшего 35-летнего военнослужащего из Североморска

Алексей на момент исчезновения был одет в военную зеленую форму и черные берцы. Фото: vk.com/murmanspas51

Почти два дня в Мурманской области велись поиски 35-летнего Алексея Разина. Военнослужащего в последний раз видели 21 января около 18.30, тогда он уехал из Североморска на Toyota RAV4, проехал КПП и направился в сторону Мурманска. А потом пропал и до сих не выходит на связь с родными.

На момент исчезновения Алексей был в военной форме.

23 января поисково-спасательный отряд "МурманСпас" сообщил, что поиски завершены - военнослужащего нашли живым и невредимым. Подробности, где почти сутки пропадал Алексей Разин пока не известны.

Также 23 января в Мурманске искали дезориентированную женщину. Ее нашли в больнице, но потом она оттуда ушла, поэтому волонтеры и полиция снова начали поиски.

Напомним: уже восемь лет ищут Николая Маслака из Оленегорска, который исчез в Леонбласти. Молодой человек на Новый год расстался с девушкой и ушел погулять с незнакомыми людьми.

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