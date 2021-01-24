Глава администрации Мурманска рассказал о необычном обращении из Молдавии

К Евгению Никоре стали приходить письма из Молдовы. Фото: vk.com/nikora_ev

Глава администрации Мурманска Евгений Никора получил новогоднюю открытку из Молдавии. Ее в столицу Заполярья прислал мальчик по имени Никита.

– В конце 2019 года мне пришло письмо из Молдавии, в котором молодой человек Никита просил мой автограф. Вы, кстати, знаете, что история моего рода связана с этой древней и прекрасной землей и ее мужественным и трудолюбивым народом? Поэтому я с удовольствием подписал открытку, на которой были не менее прекрасные виды нашего любимого города-героя Мурманска, и она «улетела» на Юго-Восток Европы, в Республику Молдова, – сообщил на своей странице в социальной сети Евгений Никора.

Спустя год на имя Никоры пришло еще одно сообщение от Никиты. Мальчик прислал письмо с поздравлением и добрыми пожеланиями к Новому году и Рождеству.

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