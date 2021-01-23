В Мурманской области создадут памятник погибшим защитникам Советского Заполярья в 1941-1944 годах.

Сейчас создается металлический каркас для будущего памятника. Фото: vk.com/ao10srz

В Мурманской области появится еще один памятник, посвященный лихолетью войны, - мемориал создают в честь погибших защитников Советского Заполярья в 1941-1944 годах. Установят его в Полярном, чтобы почтить память тех, кто был мобилизован из этого города.

Сейчас изготавливают металлический каркас для будущего памятника на местном судостроительном заводе.

- Примечательно, что все памятники, которые мы ставили в ходе своих экспедиций, нам помогал делать наш полярнинский завод. Весной на установку в Долине Славы мы пригласим всех, кто приложил руку к этому святому делу, - рассказал председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области «Память» Константин Добровольский.

Напомним: в Ревде памятник-самолет может стать объектом культурного наследия России. А скульпторы из Санкт-Петербурга работают над памятником «Два капитана» для города Полярный. Сейчас решается вопрос, из какого материала сделать фигуры персонажей.

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