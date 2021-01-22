Погода в Мурманске и области на 23 и 24 января 2021 года: метель и до -30

23 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Пока погода в Заполярье не спешит радовать теплом, и на грядущих выходных морозы все еще задержатся в регионе.

23 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами снег и изморозь. Ветер восточный умеренный, местами сильный, возможна метель. Ночью температура воздуха достигнет -15-20 градусов, при прояснении -25-30. Днем ожидается -12-17 градусов, местами -18-23. На дорогах гололедица.

- С 23 по 25 января погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. 23 января и ночью 24 января сохранится преимущественно морозная погода, со среднесуточной температурой воздуха на 2-6 градусов ниже климатической нормы. Днем 24 января и в течение суток ожидается 25 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

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