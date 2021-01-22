В Мурманской области пропал военный, который уехал из Североморска в Мурманск

Алексей на момент исчезновения был одет в военную зеленую форму и черные берцы. Фото: vk.com/murmanspas51

Видели ли вы этого мужчину? Если да, то сообщите об этом в полицию или волонтерам, ведь его ждут родные.

35-летнего Алексея Разина в последний раз видели 21 января около 18.30. Он уехал из Североморска на Toyota RAV4 2016 года выпуска (цвет темно-серый металлик, госномер К720МР), проехал КПП и направился в сторону Мурманска. А потом пропал и до сих не выходит на связь с родными.

Алексей на момент исчезновения был одет в военную зеленую форму и черные берцы.

Если вы можете помочь с поисками Алексея Разина, то позвоните в полицию 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

На этой неделе стало известно, что завершились поиски 36-летней жительницы Мурманска, которую искали почти три месяца. Ирина Ефимова не выходила на связь с родными с ноября 2020 года.

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