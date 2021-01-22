Авиакомпания отсудила у жительницы Мурманска, курившей на борту, 213 тысяч рублей

Авиакомпания подала на женщину в суд, чтобы взыскать с нее убытки из-за вынужденной посадки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В июле 2020 года самолет авиакомпании "Победа", летевший из Мурманска в Москву, совершил незапланированную посадку в Петрозаводске. А все потому, что 35-летняя жительница Мурманска не смогла себе отказать в удовольствии придаться вредным привычкам.

Во время полета она несколько раз курила в туалете, огрызаясь на бортпроводниц, которые просили ее этого не делать. Поэтому командир самолет принял решение отправиться в аэропорт Петрозаводска, чтобы там о пассажирке позаботились сотрудники полиции. Когда северянку доставили в дежурную часть, она не успокоилась, а только ухудшила свое положение тем, что попыталась ударить одного и стражей порядка.

Авиакомпания подала на женщину в суд, чтобы взыскать с нее убытки из-за вынужденной посадки.

- Представитель ответчика не согласился с заявленными требованиями, привел доводы о том, что командир воздушного судна, приняв решение о вынужденной посадке, злоупотребил своим правом, поскольку чрезвычайные обстоятельства, препятствующие продолжению полета, отсутствовали, - сообщили в Первомайском суде Мурманска, где рассматривали иск.

Приговор был не в пользу северянки. Если за курение в самолете ей надо будет заплатить всего 500 рублей, то за посадку в Петрозаводске - 212 966 рублей.

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