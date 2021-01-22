Антискользящие, с треской и навигацией: для Мурманска придумали дизайнерские люки

Есть немало примеров других городов, где люки оформляют дизайнеры, и это не только красиво, но и полезно: такие арт-объекты под ногами хочется рассматривать, а не вставать на них ногами, рискуя здоровьем. Фото: vk.com/masu51

Несколько лет назад в Мурманске предлагали заменить канализационные люки. Не потому, что они стали непригодными, а чтобы в городе появилась новая достопримечательность. Есть немало примеров других городов, где люки оформляют дизайнеры, и это не только красиво, но и полезно: такие арт-объекты под ногами хочется рассматривать, а не вставать на них ногами, рискуя здоровьем.

Но тогда на воплощение идеи денег не нашлось. Может, в будущем финансирование все-таки будет. Тем более, что с известным дизайнером Артемием Лебедевым ведутся переговоры о создании дизайн-кода для столицы Заполярья.

А пока студенты МАГУ создали дизайн сервисных люков. Кто-то придумал изобразить на них треску, другие - оленей и северное сияние.

- Студенты предлагают изобразить на люках навигацию. Люк-ориентир — это люк-справочная, показывающая, где вы находитесь на данный момент на местности. Для привлечения внимания людей крышки оборудованы подсветкой, - сообщили в пресс-службе МАГУ.

А еще люки должны быть современными и безопасными. Например, с антискользящим покрытием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проверила историю с пьяной школьницей из Апатитов. 12-летнюю девочку доставили в больницу с алкогольным отравлением (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru