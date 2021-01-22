Жители Кольского района жалуются на отказ местных властей оплачивать детские кружки по сертификатам

В муниципалитете утверждено 275 сертификатов дополнительного образования до сентября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кольского района пожаловалась в соцсетях на то, что местная администрация отказывается оплачивать кружки детям по сертификатам дополнительного образования. По ее словам, теперь эти траты полностью легли на плечи родителей.

- Халатность, безграмотность ответственных лиц лишила детей возможности посещать секции и кружки бесплатно или за минимальную оплату. В мэрии объясняют это тем, что не рассчитывали на такую востребованность и бюджетных денег не хватило. С января и до конца учебного года оплачивать они не будут, - отметила женщина в паблике "Мурманск".

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Мурманской области.

- В Кольском районе зарезервированы все сертификаты персонифицированного финансирования. В муниципалитете утверждено 275 сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Иногда возникает неиспользованный остаток в общем объеме обеспечения сертификатов даже при условии, что все они зарезервированы. В Кольском районе как раз возникли такие остатки, и муниципалитет мог перераспределить оставшиеся средства, направив их на увеличение количества сертификатов, но было принято решение о возвращении средств в муниципальный бюджет на иные цели, - сообщили в минобрнауки.

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