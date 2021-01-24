Антимонопольная служба Мурманской области признала одну из организаций недобросовестным поставщиком

Фото: правительство МО

Одна из компаний Мурманской области попала в реестр недобросовестных поставщиков. В октябре 2019 года ООО «БАС КАПИТАЛ» стало победителем электронного аукциона по проектированию и выполнению работ для ресурсоснабжающей организации. Организация была обязана заниматься поставкой, монтажом и выводом приборов учета на связь с сервером «Центрального жилищно-коммунального управления» на объектах Министерства обороны Российской Федерации и связанных с ним фондов.

- Общество взяло на себя ответственность выполнить работы до 31 декабря 2019 года. Затем сроки были продлены сначала до апреля, а потом и до сентября 2020 года, однако, ООО «БАС КАПИТАЛ» не выполнило обязательств по контракту. Компания ссылалась на препятствие в виде пандемии коронавирусной инфекции, - сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

Филиал «Центрального жилищно-коммунального управления» расторг контракт и подал документы о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков.

В ноябре 2020 антимонопольная служба Мурманской области признала нарушения условий контракта и внесла ООО «БАС КАПИТАЛ» в реестр. Организация попыталась обжаловать решение в арбитражном суде Мурманской области, но по итогам рассмотрения оно осталось в силе.

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