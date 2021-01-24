В Мурманске собирают продукты питания для бездомных

Кроме еды можно принести перчатки, маски и антисептики, а также средства гигиены. Фото: vk.com/rboostreet

В наше время бездомные люди, к сожалению, не редкость. У каждого свои причины, почему он попал в такую ситуацию. Но каждый из нас может попытаться помочь таким людям.

Мурманская благотворительная общественная организация «Улица» открыла сбор продуктов для бездомных жителей города. В список необходимой еды входят: гречка, рис, макароны, сахар, чай, любые консервы, например, тушенка, растительное масло и замороженные продукты. Кроме этого необходимы перчатки, маски и антисептики, а также средства гигиены – зубная паста, щетки, мыло и прочее.

Принести пожертвование северяне могут по адресу Мурманск, улица Копытова 9, квартира 3.

- Перед тем, как прийти в офис и поучаствовать в сборе, позвоните по номеру 8921-287-87-77. Волонтеры работают на месте только по необходимости или договоренности, - предупредили в группе организации «ВКонтакте».

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