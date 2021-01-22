У жителя Мончегорска, который задушил сожительницу, не получилось оправдаться

Местный житель приговорен к 9 годам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 марта прошлого года в одной из квартир в Мончегорске произошло непоправимое. Как установил суд, между местным жителем и его сожительницей вспыхнула ссора, которая привела к убийству. Северянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рукой сдавил женщине шею, причинив ей тупую травму. Дело осложнилось асфиксией, из-за чего потерпевшая скончалась на месте происшествия в течение получаса.

Так как осужденный мужчина вину в совершении преступления не признал, то подал апелляционную жалобу на приговор. Но это ему не помогло избежать наказания.

- С учетом мнения государственного обвинителя жалоба об отмене приговора и оправдании осужденного оставлена без удовлетворения, приговор Мончегорского городского суда – без изменения. По части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", местный житель приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска, который убил и расчленил девочку, получил 22 года лишения свободы. Мужчина пытался сжечь останки, чтобы отвести от себя подозрение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru