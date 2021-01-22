В Териберке сняли клип к 130-летию Осипа Мандельштама

Каждую неделю на одну из композиций выходит клип. Фото: Центра кинопроизводства Мурманской области

14 января исполнилось 130 лет с рождения одного из самых известных поэтов XX века Осипа Мандельштама. К этой дате музыканты нескольких стран записали трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда".

В нем 21 композиция, в создании которых приняли участие Леонид Агутин, Shortparis, Алина Орлова, MGZAVREBI, Илья Лагутенко и Kudamir Katitsa, IOWA, OQJAV, Женя Мильковский ("Нервы"), "Сансара", Noize MC, Володя Котляров ("Порнофильмы"), Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto, Alina Pash, "Свидание", "Курара", Daniel Shake, композитор Александр Маноцков, Tequilajazz, О!Марго и Катя Павлова.

Каждую неделю на одну из композиций выходит клип. Видео на стихотворение "Нежнее нежного" делали в Териберке, куда приехала группа "Свидание".

- В этом произведении всего 16 коротких строчек. А песня длится более трех минут. За это экранное время перед зрителем разворачивается история женщины, живущей на Крайнем Севере вместе со своим маленьким сыном. Фоном для сюжета стало северное сияние, к съемкам которого команда не готовилась заранее, но была приятно удивлена красотой свечения верхних слоев атмосферы Земли. На два дня в поморское село приехала съемочная группа: режиссер и оператор Егор Мясников, продюсер Игорь Кузнецов. В фильме снималась актриса Ирина Носова, известная по сериалу "Чики", - рассказали в Центре кинопроизводства Мурманской области.

Клип можно будет посмотреть уже 28 января.

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