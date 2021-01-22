В Мурманской области задержали браконьеров с камчатским крабом по цене двухкомнатной квартиры

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2021 году в Мурманской области будет разрешен любительский лов краба. А пока что правоохранители ловят браконьеров.

Так, 9 января на 102 километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС пограничники задержали двух нарушителей, который перевозили незаконно добытые морские деликатесы.

- У граждан изъяли автомобиль Toyota RAV4 с прицепом, 341 комплект конечностей камчатского краба общим весом 372 килограмма. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составил 2,4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Погрануправление возбуждило два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне России или открытом море".

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконный вылов водных биологических ресурсов".

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