Начиная с 14 января, число летальных случаев за сутки составляет не меньше 7-8.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 января 2021 года составило 773 человека. По данным оперативного штаба, за последние сутки от новой инфекции умерли еще восемь человек.
Начиная с 14 января, число летальных случаев за сутки составляет не меньше 7-8.
Всего с марта 2020 года, когда в Мурманской области начали выявлять заболевших коронавирусом, заболели уже 41419 человек, 228 человек узнали о положительном диагнозе за последние 24 часа.
3175 северян и гостей региона все еще находятся на лечении, а 37471 человек уже выздоровел.
Напомним: на этой неделе в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. До конца февраля в Мурманскую область привезут 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. Наш регион вошел в топ-10 по стране по организации записи на вакцинацию от коронавируса онлайн.
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