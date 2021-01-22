В 2020 году в Мурманской области отловили 2,5 тысячи бродячих собак

На работу с бездомными животными выделено 56,5 миллионов рублей. Фото: правительство МО

Четвероногих друзей, оставшихся без крыши над головой, в Мурманской области много. С начала января в разных городах региона уже отловили 68 бродячих собак. В нынешнем году на работу с бездомными животными муниципалитетам выделены субвенции в размере 56,5 миллиона рублей.

- Начали год активно, но надо наращивать динамику. Будем разговаривать с руководителями организаций, которые занимаются этим видом работ, чтобы, возможно, увеличивали количество сотрудников и выездов в города для наращивания темпов отлова безнадзорных собак, – отметил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

В 2020 году в Заполярье отловили 2 585 животных без хозяев. Согласно закону, животных стерилизуют и, если они не проявляют агрессию, выпускают в районе отлова. Агрессивные животные остаются на пожизненное содержание в специальных приютах.

В прошлом году поступило 525 жалоб на бродячих хвостатых. По сравнению с 2019 годом, этот показатель уменьшился. Также в 2020-ом зарегистрировано наименьшее количество случаев покусов - по сравнению с 2019 годом оно снизилось на 51%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области прикормленные дикие лисы все чаще выходят к людям. Специалисты уверены, что это плохо и для людей, и для животных (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru