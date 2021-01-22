В Мурманске строительство детских садов на улицах Орликовой и Достоевского отстает от графика

Глава администрации также отметил, что оба детских сада являются важнейшими вводными объектами города в 2021 году и остаются под ежедневным контролем. Фото: Правительство МО

Глава администрации Мурманска Евгений Никора и вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский провели выездное совещание на стройплощадках двух строящихся детских садов. Работы ведутся на улицах Капитана Орликовой и Достоевского в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас процесс работы отстает от запланированного графика.

- Во-первых, во время работ строители наткнулись на выход скалы, и пришлось тратить время на ее дробление. Во-вторых, что касается садика на улице Достоевского, произошла задержка в поставках стеновых железобетонных панелей со стороны завода-производителя в Санкт-Петербурге. Но половину этого отставания подрядчик тоже уже нагнал, - рассказал Евгений Никора.

Кроме этого имеется еще одна причина задержки. Вагоны с панелями сейчас находятся в железнодорожном тупике в Санкт-Петербурге. Этот вопрос планируется решить, скорректировав график пропуска составов в Мурманск.

Глава администрации также отметил, что оба детских сада являются важнейшими вводными объектами города в 2021 году и остаются под ежедневным контролем.

Напомним: строительство детского сада на улице Достоевского задержалось из-за недобросовестного заказчика.

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