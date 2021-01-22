В Мурманске два бомжа убили приятеля из-за того, что он пытался выгнать их из подвала

Как оказалось, ссоры между бездомными произошла из-за того, что погибший пытался выгнать приятелей из подвала, а те не хотели уходить. Фото: vk.com/sumurm

В подвале дома на улице Героев Рыбачьего в Мурманске в январе этого года обнаружили труп мужчины без определенного места жительства. На нем были колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть.

Оказалось, что бездомного убили его же товарищи по несчастью.

- По версии следствия, 13 января трое мужчин, не имеющих определенного места жительства, распивали спиртные напитки в подвале. Между потерпевшим и злоумышленниками возник конфликт, один из мужчин, 1973 года рождения, взял нож и нанес своему знакомому не менее семи ударов в шею. После этого он передал нож мужчине, 1987 года рождения, который в свою очередь нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом в область груди. Последний скончался спустя непродолжительное время. Мужчины скрылись из подвального помещения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как оказалось, ссоры между бездомными произошла из-за того, что погибший пытался выгнать приятелей из подвала, а те не хотели уходить. Нож, которым они зарезали мужчину, нашли рядом с домом. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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