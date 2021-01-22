Жительница Мурманска помогла девушке, которой стало плохо на улице

Девушке стало плохо после забора крови. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мурманской области известны своим неравнодушием. Очень часто в опасных ситуациях, они готовы помочь человеку. Так, например, мурманчанин вызвал скорую молодому человеку, потерявшему сознание. А житель Мончегорска помог 82-летнему мужчине, который упал на дороге.

В Мурманске вновь произошел случай, который доказал, что северяне готовы протянуть руку помощи. По словам местной жительницы, она шла из поликлиники, где у нее брали кровь из вены. На переходе у кинотеатра «Мурманск» девушка почувствовала себя нехорошо: закружилась голова, стало жарко, появилась тошнота, а в глазах начало плыть. Северянка впервые столкнулась с подобным, поэтому у нее началась паника. Но на помощь пришла отзывчивая мурманчанка.

- Еще чуть-чуть и, кажется, я бы потеряла сознание. Спасибо большое той незнакомой женщине, которая помогла мне прийти в себя, довела до остановки и даже сбегала в магазин, чтобы купить попить и поесть. Не знаю, увидит ли она этот пост, но я очень ей благодарна! Я очень рада, что у нас в мире еще есть такие добрые люди, - рассказала Ксения Скачко в группе «Мурманск»

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