Погода в Мурманске и области на 22 января 2021 года: снег и морозы до -38

22 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Обещанные морозы действительно пришли в Заполярье. Уже вечером 21 января ожидаются сильные холода, которые продлятся до первой половины дня 22 января. Синоптики предупреждают, что температура может достичь -35-38 градусов.

22 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются снег, туман и изморозь. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью и утром -20-25, на юге и в центральных районах -27-32, местами -35-38 градусов. Днем -15-20, местами -25-30 градусов. На дорогах гололедица.

- 21 и 22 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. 23 января ночью сохранится холодная погода, днем ожидается небольшое повышение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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