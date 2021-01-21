Управление Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу инициировало проверки минкульта Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал, что памятник обязательно восстановят. Фото: vk.com/liinahamari_official

В сентябре прошлого года в Лиинахамари рухнул с постамента памятник героям-подводникам Северного флота. На упавшей стеле нашли следы буксировки, поэтому было возбуждено уголовное дело.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал, что памятник обязательно восстановят.

А у общественников возник вопрос: почему еще при предыдущей главе региона монумент лишился охранного статуса, оказался на частной территории и за ним никто не ухаживал? Ответ они пытаются найти уже не первый месяц. И в том числе написали в Управление Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу.

Там рассмотрели обращение и сообщили, что искать ответственных будут.

- Управление Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу инициирует прокурорскую проверку деятельности регионального органа охраны объектов культурного наследия - Министерства культуры Мурманской области (правоопреемника Комитета по культуре и искусству Мурманской области) и его должностных лиц на предмет законности и обоснованности принятия решений при осуществлении собственных полномочий по государственной охране Объекта, повлекших за собой его фактическое уничтожение, - говорится в официальном ответе Мурманскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Там же отмечается, что в действиях одного из экспертов усматриваются признаки нарушения - правильно ли была проведена экспертиза, из-за который памятник в Лиинахамари сняли с государственной охраны.

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