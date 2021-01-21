Вице-губернатор Владислав Сандурский: "День театра сотрудники драмтеатра должны встретить в стенах обновленного здания!"

к 27 марта, когда отмечается Всемирный день театра, храм Мельпомены обещают открыть. Фото: правительство МО

Близится к завершению сдача одного из главных "долгостроев" Мурманска - Мурманского областного драматического театра.

На реконструкцию его закрыли осенью 2015 года, а открыть должны быть в 2019-м. Но кулисы не распахнулись по вине подрядчика. Тогда ответственного за работы сменили, но и после этого реконструкция шла с трудностями.

Но к 27 марта, когда отмечается Всемирный день театра, храм Мельпомены обещают открыть. Вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский провел выездное совещание, в котором приняли участие Управление капитального строительства, руководство театра и подрядчик.

- Будет составлен синхронизированный график завершения строительно-монтажных работ и работ по установке светового и звукового оборудования, а также другого необходимого артистам драмтеатра оборудования и инвентаря: занавеса, кресел и т.д. Все работы должны быть завершены не позднее 27 марта. Будем на еженедельной основе контролировать исполнение этого графика. Все позиции законтрактованы. Необходимо отследить своевременность поставки оборудования и материалов на объект и их соответствующий монтаж. День театра сотрудники драмтеатра должны встретить в стенах обновленного здания! - пообещал Владислав Владимирович.

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