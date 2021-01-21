"Она вернулась!": жительница Мурманска, ставшая звездой соцсетей из-за фотографий с iPhone, похвасталась последней моделью телефона

Правда, на снимка северянка даже не улыбнулась, хотя наверняка и была рада такой дорогой покупкой. Фото: Личный архив

В 2019 году жительница Мурманска Наталья Нетребская прославилась далеко за пределами Мурманской области. А она всего лишь выложила фотографии с новеньким iPhone.

Правда, на снимка северянка даже не улыбнулась, хотя наверняка и была рада такой дорогой покупкой.

С тех пор Наталья каждый год выкладывает фотографии, хвастаясь последней моделью iPhone. Конец 2020-го, когда вышла 12-я модель, не стал исключением. 26 декабря Наталья снова поделилась с друзьями и подписчиками селфи с новой моделью.

- Вот сменила и свой Apple iPhone 11 Pro Max. Купила себе новенький Apple iPhone 12 Pro Max ,256 GB (Pacific Blue) за 119.990 рублей, - написала северянка на личной странице в "ВКонтакте".

Как и прежде, ее просмотры собирают тысячи просмотров, десятки лайков и репостов. К слову, снимками не с "яблоками" Наталья делится редко.

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