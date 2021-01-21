До конца февраля в Мурманскую область привезут 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

Сегодня вакцинируются граждане, имеющие повышенные риски заражения и отнесенные национальным календарем прививок к первому уровню приоритета, и те, кто использовал возможности свободной записи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Мурманской области началась вакцинация от коронавируса. В первый же день, как было объявлено о старте кампании, на прививку записали 300 человек, и число желающих растет.

Пока в регионе не так много доз "Спутника V", которым прививают от коронавируса. С со временем объем поставок будет увеличиваться, а также будут открываться все новые прививочные кабинеты, сейчас таких работает уже 10.

- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что Министерство здравоохранения России планирует поставить в Мурманскую область крупные партии вакцины против коронавируса - более 21 000 доз в январе и 30 000 в феврале, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Сегодня вакцинируются граждане, имеющие повышенные риски заражения и отнесенные национальным календарем прививок к первому уровню приоритета, и те, кто использовал возможности свободной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области поручил проверить сообщения, что в Мурманске повысилась плата за школьное питание. Глава администрации Мурманска и министр образования проведут проверку (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru