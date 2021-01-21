Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 41 тысячу человек

Коронавирус не утихает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская область достигла очередного антирекорда по ковиду всего за четыре дня. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, число заболевших в Заполярье с начала пандемии выросло до 41 тысячи. Всего на 21 января 2021 года насчитывается 41191 зараженный.

За минувшие сутки подтверждено 232 новых случая заражения COVID-19. Новых заболевших выявили в Мурманске (+113, всего 20439), Североморске (+14, всего 3919), Кандалакшском районе (+15, всего 2719), Мончегорске (+17, всего 2666), Печенгском районе (+31, всего 2152), Оленегорске (+6, всего 1985), Кольском районе (+4, всего 1441), Апатитах (+6, всего 1236), Ловозерском районе (+4, всего 594), Терском районе (+15, всего 247) и Кировске (+7, всего 596).

Умерли от опасной инфекции 765 человек, выздоровели - 36940 пациентов.

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