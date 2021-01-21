Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 января 2021 года составило 765 человек

Коронавирус забрал еще 7 жизней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 21 января 2021 года составило 765 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки зафиксировали 7 летальных случаев.

В последнее время опасная инфекция каждый день уносит с собой 7-8 новых жертв. С начала января в Заполярье не было суток без летальных исходов от ковида.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года, когда выявили нулевого пациента, коронавирусом заболели 41191 человек. 232 человека получили положительный результат теста за последние 24 часа. Наибольший прирост наблюдается в Мурманске (+113, всего 20439), Печенгском районе (+31, всего 2152) и Мончегорске (+17, всего 2666).

Напомним: популяционный иммунитет к коронавирусу в Мурманской области составляет 31,8%. Чтобы пандемия пошла на спад, этот показатель должен быть в два раза больше.

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