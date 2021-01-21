Владелец сгоревших ночью маршруток в Мурманске обратился в полицию

Несколько лет назад в Мурманске неоднократно горели маршрутки во время так называемых маршруточных войн. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь с 20 на 21 января в Мурманске случился пожар на улице Свердлова: на стоянке огонь охватил сразу 11 "ГАзелей Некст", 10 маршруток выгорели полностью, одна частично.

Как стало известно "КП"-Мурманск", машины принадлежат ООО "Першерон". Как уточнила врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Татьяна Колбушкова, собственник уже обратился с заявление в полицию. Рассматривается версия с поджогом.

Несколько лет назад в Мурманске неоднократно горели маршрутки во время так называемых маршруточных войн.

Напомним: вечером 20 января серьезный пожар случился также в Кольском районе. Здесь в садово-огородном хозяйстве "Родники" сгорел дом и стоящий рядом Lexus. А в Карелии вспыхнула Audi, в которой ехали два жителя Мурманской области. Автомобиль северян съехал в кювет.

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