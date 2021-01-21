В 10 километрах от Туломы у озера нашли тело 45-летнего рыбака

Предварительная причина смерти северянина - переохлаждение. Фото: vk.com/szrpso

16 января 45-летний житель Кольского района отправился на рыбалку на местное озеро, однако вернуться домой он, к сожалению, уже не смог.

- 20 января сотрудники Мурманского арктического аварийно-спасательного центра вместе с правоохранителями на снегоходах добрались до озера Рыстлысвочьяврыш, что находится примерно в 10 километрах от Туломы. После проведения следственных действий тело мужчины было доставлено в поселок, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Проверку по данному факту проводит следственный отдел по Кольскому району.

- Телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, обнаружено не было. Предварительная причина смерти - переохлаждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти северянина. Опрашиваются родственники и очевидцы, - уточнила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович,

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