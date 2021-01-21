В Мурманске ночью сгорели 11 маршруток "Газель"

Ночью в Мурманске сгорели 11 маршруток. Фото: vk.com/murmanskgroup

В ночь с 20 на 21 января в Мурманске случился серьезный пожар.

- В 4.13 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на улице Свердлова у дома №15, на территории автостоянки. Произошло возгорание автомобилей марки "Газель «Некст»". В результате пожара 10 автомобилей сгорели по всей площади, один автомобиль обгорел частично. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

События этой ночи напомнили северянам, как несколько лет назад в Мурманске из-за войны перевозчиков несколько раз горели маршрутки. Из-за этого даже возбуждали уголовное дело. Поэтому и в этот раз некоторые предположили, что "Газели" загорелись не просто так, а в результате поджога.

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