Директора компании по ремонту компьютеров в Мурманске накажут за нарушение трудового законодательства

Директору компании внесено представление об исправлении указанных нарушений. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманске за компанией, занимающейся ремонтом компьютеров и другого оборудования, замечены нарушения. Прокуратура Октябрьского округа города провела проверку по исполнению требований трудового законодательства.

- Из-за несоблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации, в организации не разработаны правила внутреннего трудового распорядка, а также положение об оплате труда работников, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Директору компании внесено представление об исправлении указанных нарушений. Кроме этого, в Государственную инспекцию труда Мурманской области направлены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5. 27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

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