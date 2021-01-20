ДТП в Мурманске: водитель Hino на "зебре" сбил 11-летнюю девочку

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В Мурманской области практически не бывает дней без серьезных ДТП. А очень бы хотелось, чтобы спокойствие на дорогах можно было наблюдать как можно чаще. Но, увы, водители не всегда бывают внимательны.

Так, 20 января в Мурманске водитель иномарки сбил ребенка. Пострадавшего юного пешехода доставили в медицинское учреждение.

- На улице Лобова в районе дома №11 автомобиль Hino допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: стали известны подробности смертельного ДТП в Кандалакше: дорожного рабочего сбил военнослужащий. Авария произошла утром 17 января на железнодорожном переезде.

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