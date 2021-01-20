Погода в Мурманске и области на 21 января 2021 года: снег и до -30

21 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Холода снова возвращаются в Заполярье. Морозы и снежная погода создают атмосферу настоящей зимы, хотя и заставляют немного поежиться от минусовых температур. Тем не менее, северянам не привыкать.

21 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами пойдет снег. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -18-23 градусов, при прояснениях до -28-30 в течение суток. На дорогах гололедица.

- 21-22 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -19-25 градусов, в центральных районах местами -27-33. 23 января ночью сохранится холодная погода, днем ожидается небольшое повышение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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