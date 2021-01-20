Пожар в Мурманске: загорелась квартира на улице Садовой, пострадал один человек

Причины пожара устанавливаются. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Днем 20 января в Мурманске случился пожар: языки пламени объяли квартиру в пятиэтажном доме на улице Садовой в Ленинском округе.

- Возгорание произошло на третьем этаже в доме №9. Сообщение в реагирующие службы поступило в 15.05. На месте происшествия работали два отделения 11 пожарной части. Пожар ликвидирован в 15.32. Пострадал один человек. Причины возгорания и обстоятельства устанавливаются, - сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

В последнее время в Мурманской области пожары происходят довольно часто. Так, в Ревде сгорел дотла деревянный дом, погибла 84-летняя женщина. А в Североморске загорелась квартира в пятиэтажном доме, спасли семь человек. Возгорание произошло на улице Кирова.

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