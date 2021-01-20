"Без обогревателя уже никак": жительница Мурманска жалуется на отсутствие отопления в морозы

В управляющей компании нам объяснили, почему тепло внезапно испарилось из дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в своих квартирах замерзали жители Корзуново - батареи не прогревались до приемлемой температуры. Насущную проблему в поселке уже решают, а тем временем в Мурманске наблюдается похожая ситуация.

В редакцию "КП" обратилась жительница дома №3 на улице Гагарина. По словам женщины, 17 января рабочие слили воду из труб, и вот уже несколько дней приходится сидеть в холоде.

- В диспетчерской службе говорят, что заявка передана мастеру, но отопление до сих пор не дали. Окна все замерзшие, батареи холодные. Без обогревателя находиться в квартире вообще невозможно. Боюсь, что все мои комнатные цветы померзнут. У каких-то жильцов отопление есть, а у нас вот нет, - поделилась проблемой с "КП" мурманчанка.

Как рассказала наша собеседница, подобная ситуация уже возникала осенью прошлого года. Отопление дали только к концу октября, тогда как у остальных оно появилось на месяц раньше.

В управляющей компании нам объяснили, почему тепло внезапно испарилось из дома, когда за окном стоят морозы.

- Там с торца дома есть торговая точка, где начались ремонтные работы. На выходных рабочие этой компании стали сливать воду из труб, но в итоге повредили теплосети. И дело в том, что в этом доме нельзя просто перезапустить отопление через подвал. Мастеру нужно находиться в конкретной квартире, где отопление отсутствует. Из-за этого возникла задержка, ведь доступ в помещение есть не всегда. Наши диспетчеры реагируют на все заявки, поэтому проблема будет в ближайшее время решена, - уточнили в "Севжилсервисе".

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