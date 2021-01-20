Жители Мурманска хотели при помощи пневмопушки закинуть на территорию колонии запрещенку

Подозрительными гражданами оказались мурманчане 40 и 52 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 задержали двух нарушителей. Заметили их недалеко от самого учреждения в лесном массиве. Мужчины несли с собой багаж внушительных размеров, поэтому для проверки отправили группу караула с собакой.

Подозрительными гражданами оказались мурманчане 40 и 52 лет. Когда они увидели, что попали под внимание сотрудников колонии, то попытались скрыться, но их задержал кинолог караула.

- При мужчинах оказался целый арсенал запрещенных предметов: устройство для производства выстрела из трубы с помощью насоса и компрессора, а также то, что планировалось при помощи этого приспособления доставить на территорию колонии: 5 мобильных телефонов, сим-карта, 2 зарядных устройства, 2 гарнитуры, 2 отвертки, провод USB, 2 пачки прессованных дрожжей по 100 граммов каждая, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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