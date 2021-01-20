Глава Полярных Зорь сделал прививку от коронавируса

Он прививался отечественной вакциной в медсанчасти №118. Фото: Личный архив

На этой неделе в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса.

Глава Полярных Зорь Максим Пухов уже сделал прививку от коронавируса. Он прививался отечественной вакциной в медсанчасти №118.

– И я прошел вакцинацию препаратом «Спутник V». Процедура заняла несколько секунд. Но прежде чем вакцинироваться, прошел осмотр у терапевта, – написал Максим Пухов на своей странице в соцсетях. – Прививки нужны и важны. Если у тебя нет противопоказаний – привейся! Будьте здоровы!

Ранее по поручению Президента России по всей стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Медсанчасть Полярных Зорь получила 450 доз вакцины.

До конца февраля в Мурманскую область поступит около 50 тысяч доз отечественной вакцины. Записаться на прививку можно через «Госуслуги».

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