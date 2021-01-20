ДТП в Коле: водитель Nissan врезался в пассажирский автобус

Авария случилась 19 января. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

19 января в Коле произошла авария с участием общественного транспорта. На кадрах видео, опубликованного в социальных сетях, можно увидеть, как при повороте на перекрестке в заднюю часть пассажирского автобуса вписывается легковой автомобиль Nissan.

Как сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в дорожно-транспортном происшествии обошлось без пострадавших.

Тем временем в сети стали гадать, по чьей вине случилась авария. Мнения северян разделились.

- Водитель автобуса высадил людей на остановке и пошел на разворот в город. Виновата легковая машина, автобус шел на свой зеленый свет. Легковушка должна была пропустить его, но ударила в заднюю ось, - отметил в паблике "Мурманск ДТП ЧП" местный житель Сергей Буров.

Другие считают, что виновником ДТП все же стал общественный транспорт. В любом случае, какая версия была на самом деле правдивой, выяснят сотрудники ГИБДД.

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