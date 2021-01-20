Завершены поиски 36-летней жительницы Мурманска, которую искали почти три месяца

Женщину удалось найти. Фото: "МурманСпас"

Около трех месяцев было не известно, где пропадает 36-летняя жительница Мурманска Ирина Ефимова. Напомним: с 9 ноября 2020 года женщина не выходила на связь со своими родственниками. С тех пор им оставалось только догадываться о том, куда же и почему она могла исчезнуть. Живет северянка в Ленинском округе города.

И вот, только в январе, мурманчанку удалось найти. К счастью, она оказалась живой и невредимой.

- Все это время женщина находилась в Мурманске, была в гостях. Сейчас она сама вернулась домой, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в Коле продолжаются поиски 17-летней Натальи Новиковой. Девушка ушла из общежития Кольского транспортного колледжа 14 января. А в Мурманске завершены поиски 12-летнего Ивана Глебова. Мальчика искали несколько дней.

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