Пандемия на время стала сбавлять обороты, но, увы, теперь опять набирает силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 января 2021 года составило 758 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки зафиксировали восемь летальных случаев.

Пандемия на время стала сбавлять обороты, но, увы, теперь опять набирает силу. С 14 января ежедневно регистрируют по восемь летальных случаев, только 17 и 19 числа было по семь смертей.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года, когда выявили нулевого пациента, коронавирусом заболели 40959 человек, 238 человек получили положительный результат теста за последние 24 часа. Максимальное количество зараженных было зафиксировано 2 декабря - 290 человек за сутки.

В Мурманской области на этой неделе началась массовая вакцинация от коронавируса. В разных городах открываются прививочные кабинеты, уже более 1700 человек без учета военнослужащих сделали укол препарата "Спутник V".

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