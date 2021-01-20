В Мурманскую область вернутся морозы до -30

К концу недели, в выходные, чуть-чуть потеплеет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После крепких морозов в Заполярье пришло потепление, но, как оказалось, ненадолго. 19 января в разных частях области прошел ливневый снег, после которого начнут наступать холода.

- В среду, 20 января, заряды еще продолжат смягчать арктическое вторжение снегом и облачностью, но будут делать это все пассивнее. К вечеру в городе температура уже должна опуститься ниже -15, на юге ниже -20 градусов, - рассказали в паблике «Погода в Мурманске».

На следующий день двадцатиградусный минус придет в центр региона. Пик морозов стоит ожидать в пятницу 22 января. В центре будет до -25 градусов, а на юге до -30. Осадков не предвидится, и ветер будет слабым.

К концу недели, в выходные, чуть-чуть потеплеет. В Мурманской области будет до -15-20 градусов, вернутся снег и сильный ветер. Пока северянам не стоит надеяться как на существенное потепление, так и однозначный минус.

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