Житель Мурманска, которого подозревают в финансировании террористов, еще два месяца проведет под стражей

Житель Мурманска еще два месяца будет находиться в СИЗО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Мурманска с осени прошлого года находится под стражей за то, что переводил деньги лицам, занимающимся преступной деятельностью.

Через "ВКонтакте" мужчина отправил не такую уж большую сумму почти не знакомому человеку, который состоит в террористической организации, деятельность которой запрещена на территории нашей страны.

- Сам обвиняемый, ранее не судимый, пояснял, что скрываться и заниматься преступной деятельностью не намерен, сам явился в правоохранительные органы, готов сотрудничать со следствием, - сообщили в Октябрьском суде.

У следствия были основания полагать, что мужчина может начать скрываться от следствия, уничтожит доказательства его вины и будет дальше пересылать деньги террористам. Поэтому с ноября 2020 года он находится под стражей, а на днях избранная мера пресечения по ходатайству следствия продлена на два месяца.

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